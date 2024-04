OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd el-Fitr :

« Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier commenceront à célébrer l'Aïd el-Fitr.

« Pour les musulmans, l'Aïd est une période de dévotion et de réflexion durant laquelle les familles et les membres de la communauté s'efforcent de mettre en pratique les valeurs de gratitude, de charité et de compassion à l'égard des plus démunis. Cette fête de trois jours met fin au ramadan et au jeûne que les fidèles observaient depuis un mois, et offre à tous l'occasion de célébrer avec leurs proches.

« Cette année, au moment où la crise humanitaire se poursuit à Gaza, nous savons que l'Aïd arrive à un moment particulièrement difficile. Le Canada réaffirme son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et d'un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire pour les civils.

« L'Aïd nous donne à tous l'occasion de prendre conscience des nombreuses contributions que les communautés musulmanes canadiennes ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. Elles ont aidé à bâtir le Canada fort et diversifié que nous connaissons et aimons, et nous serons toujours à leurs côtés.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite bonheur, joie et santé à tous ceux qui célèbrent cette fête.

« !عيد مبارك

« Aïd Moubarak! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]