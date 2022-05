« Après un mois de jeûne, de charité et de réflexion spirituelle, l'Aïd el-Fitr est une occasion de se rassembler et de célébrer. L'une des fêtes les plus importantes de l'islam, l'Aïd el-Fitr offre aux familles et aux amis la chance de se réunir pour prier, se régaler et passer du bon temps ensemble. Bien que les deux dernières années aient été difficiles pour nous tous, nous avons pu nous inspirer des valeurs qui sont au cœur de l'islam - la générosité, la paix, la compassion et la gratitude. Ces valeurs continueront de nous aider à nous remettre de la pandémie et à aller de l'avant avec optimisme et espoir.

« L'Aïd el-Fitr est également l'occasion de reconnaître les importantes contributions que les Canadiens musulmans ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. Partout au Canada, les musulmans font preuve de bonté et de générosité en faisant des dons à des organismes de bienfaisance et en soutenant des causes importantes. La diversité est l'une de nos plus grandes forces, et nous continuerons de prendre des mesures pour combattre l'islamophobie et la haine sous toutes ses formes, notamment en désignant un représentant spécial chargé de lutter contre l'islamophobie. Ensemble, nous continuerons de bâtir un monde meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons paix et bénédictions à tous ceux qui célèbrent l'Aïd ici et dans le monde.

« Aïd Moubarak! »

