OTTAWA, ON, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd al-Adha :

« Aujourd'hui, les musulmans au Canada et à travers le monde marqueront la fin du Hadj, le pèlerinage islamique annuel à la Mecque, et célébreront l'Aïd al-Adha.

« L'Aïd al-Adha est l'une des fêtes musulmanes les plus importantes. Elle nous fait réfléchir à l'importance du sacrifice et aux valeurs d'entraide, de compassion et de charité.

« En cette importante occasion, les musulmans se réunissent traditionnellement avec leurs familles et leurs proches pour prier, partager des repas festifs, offrir de la nourriture aux gens dans le besoin et rendre grâce pour les bienfaits de la vie. Cette année, alors que nous continuons de lutter contre la pandémie de COVID-19, de respecter les consignes en matière de santé et d'assurer la sécurité de nos communautés, les célébrations auront un aspect différent. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui n'ont pas pu faire le pèlerinage.

« Cependant, les valeurs qui sont au cœur de l'Aïd al-Adha n'ont jamais été aussi importantes. Que ce soit en appuyant un organisme de bienfaisance local, en étant présent pour leurs voisins ou en aidant les gens les plus vulnérables, les Canadiens musulmans continuent de nous montrer ce que signifie servir notre communauté.

« Aujourd'hui, nous saluons le service des Canadiens musulmans ainsi que les nombreuses contributions qu'ils ont apportées et qu'ils continuent d'apporter à notre pays.

« Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête à tous ceux qui célèbrent l'Aïd al-Adha.

« Aïd Moubarak! »

