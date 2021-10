OTTAWA, ON, le 11 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Action de grâce :

« Aujourd'hui, que ce soit virtuellement ou en personne, les Canadiens de partout au pays célébreront l'Action de grâce avec leurs proches et réfléchiront aux bienfaits de la dernière année.

« La saison des récoltes est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude envers nos communautés. Alors que beaucoup d'entre nous se réunissent aujourd'hui pour déguster un bon repas en famille et entre amis, nous reconnaissons les efforts acharnés que déploient nos agriculteurs, nos entreprises agroalimentaires et nos fournisseurs de produits alimentaires pour offrir aux Canadiens un moyen sûr et fiable de mettre de la nourriture sur la table. Nos banques alimentaires et nos organisations alimentaires locales ont également fait un travail extraordinaire pour aider les Canadiens de tout le pays, en particulier les personnes et les communautés les plus vulnérables, à avoir accès à des aliments nutritifs et de bonne qualité, et ce, malgré les défis de la dernière année et demie.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Canadiens de toutes origines ont posé d'innombrables gestes bienveillants. Ils se sont entraidés en faisant des dons aux banques alimentaires et du bénévolat pour aider les plus vulnérables, et en démontrant ce que signifie aimer son prochain. Cette année, j'encourage tout le monde à faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin et à redonner à leur communauté. Voilà la signification de l'Action de grâce. C'est cet esprit qui fait du Canada un pays plus fort, plus inclusif et plus prospère.

« Alors que nous poursuivons la lutte contre la COVID-19, l'Action de grâce nous donne l'occasion de remercier les travailleurs de la santé de première ligne qui se sont surpassés pour fournir des soins et du soutien aux Canadiens tout au long de cette pandémie. Nous saluons également les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne, qui ont déployé des ressources et aidé les personnes dans les régions les plus durement touchées par cette crise.

« Bien que les célébrations de l'Action de grâce puissent être différentes cette année encore, nous devons continuer de respecter les consignes de santé publique locales, notamment en ce qui concerne la taille des rassemblements, ainsi que les mesures de santé publique telles que rester à la maison lorsque nous sommes malades, nous laver les mains, porter le masque et améliorer la ventilation intérieure. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à vous faire entièrement vacciner dès que possible pour vous protéger et pour protéger les autres, y compris ceux qui ne sont pas encore admissibles au vaccin contre la COVID-19.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous une joyeuse Action de grâce. Cette année, remercions tous les Canadiens pour leur contribution à la paix, à la prospérité et à la force dont jouit notre pays. »

