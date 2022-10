OTTAWA, ON, le 10 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Action de grâce :

« Aujourd'hui, les Canadiens de tout le pays se réuniront avec leurs proches pour célébrer l'Action de grâce et exprimer leur gratitude pour les bienfaits de la dernière année.

« L'Action de grâce est l'occasion de célébrer la saison des récoltes, d'être là les uns pour les autres et de reconnaître les personnes qui jouent un rôle important dans notre vie.

« Au cours des deux dernières années, les gens se sont soutenus mutuellement. Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous remercions sincèrement les innombrables bénévoles, banques alimentaires et organismes de bienfaisance qui nous aident à bâtir un monde meilleur. Nous remercions également nos héros de tous les jours, notamment les travailleurs de la santé, les membres des Forces armées canadiennes et les travailleurs humanitaires, qui consacrent leur vie à servir les autres et à améliorer notre monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous une fête de l'Action de grâce en bonne compagnie, remplie de joie et de paix. »

