OTTAWA, ON, le 18 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, les communautés hindoues du Canada et du monde célébreront Holi, qu'on appelle également la fête des couleurs.

« Holi marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Habituellement, à cette occasion, familles et amis se réunissent pour partager des mets, chanter, danser et se peindre les uns et les autres avec des poudres et des teintures de couleurs vives. C'est le moment de célébrer la paix, de renouveler et de resserrer des relations et d'envisager l'année qui vient avec joie et espoir. Les deux dernières années ont été difficiles, alors que nous avons dû nous protéger contre la COVID-19, mais cette fête arrive à point nommé pour nous rappeler qu'ultimement, la lumière triomphe des ténèbres, et pour nous inviter à rester optimistes dans notre vie quotidienne.

« Holi est l'une des fêtes les plus célébrées en Asie du Sud et dans de nombreuses régions du monde. Elle nous offre l'occasion de prendre conscience des nombreuses contributions que les Canadiens de confession hindoue ont apportées et continuent d'apporter dans l'édification du pays fort, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une fête remplie de plaisir et de couleurs à tous ceux qui célèbrent Holi.

« Holi Hai! »

