Déclaration du premier ministre à l'occasion de Diwali et de Bandi Chhor Divas

OTTAWA, le 27 oct. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Diwali et de Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues, sikhes, jaïnes et bouddhistes au Canada et à travers le monde pour célébrer Diwali et Bandi Chhor Divas.

« Cette fête est aussi appelée la fête des lumières. Lors de cette occasion, des millions de gens célèbreront le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal, ainsi que l'importance de l'espoir et du savoir. Familles et amis se réuniront pour partager un repas, échanger des cadeaux, prier et allumer des diyas.

« Ici, au Canada, ces célébrations nous rappellent que la diversité et l'inclusion nous aident à bâtir des communautés encore plus fortes et plus dynamiques. Elles nous donnent également l'occasion de souligner les contributions importantes que les Canadiens de confession hindoue, sikhe, jaïne et bouddhiste apportent au pays chaque jour.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une très heureuse fête de Diwali et de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui célèbrent ces occasions. »

