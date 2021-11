OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et partout dans le monde célébreront Bandi Chhor Divas.

« Cette fête commémore l'histoire du sixième gourou, Hargobind Sahib, et sa libération de prison. Selon l'histoire sikhe, le gourou avait refusé d'être libéré à moins que 52 rois emprisonnés depuis longtemps ne soient également libérés. Son dévouement envers la paix et la liberté de ses compagnons de prison rappelle aux sikhs et à tous les Canadiens l'importance d'aider les personnes dans le besoin.

« Bandi Chhor Divas est une période de réjouissances, au cours de laquelle familles et amis se réunissent selon la tradition pour lire le livre sacré du sikhisme - le Guru Granth Sahib -, partager un repas festif et décorer leur maison et les gurdwaras de lumières multicolores. Les festivités de cette année seront différentes en raison de la pandémie de COVID-19, puisque nous suivrons les consignes de santé publique pour nous protéger et protéger nos communautés. Même si les sikhs devront s'adapter à de nouveaux moyens de commémoration, cette fête importante restera une source d'inspiration et continuera de nous rappeler que la justice et la paix prévalent.

« Cette occasion nous fait également penser aux valeurs qui sont chères aux Canadiens : la liberté, l'inclusion et le respect. Elle nous donne la chance de remercier les Canadiens de foi sikhe pour leurs contributions à notre pays et d'en apprendre plus au sujet de leurs traditions. La diversité du Canada est notre force et elle a aidé à rendre notre pays encore meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une très heureuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/