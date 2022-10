OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés sikhes du Canada et du monde entier pour célébrer Bandi Chhor Divas.

« À l'occasion de cette fête, les sikhs se remémorent l'histoire du gourou Hargobind Sahib Ji, qui a été emprisonné en 1619 au fort de Gwalior. Lorsqu'on lui a offert la chance de sortir de prison, le gourou a refusé, à moins que les 52 rois innocents emprisonnés avec lui soient également libérés. À la fin, il a réussi à obtenir la liberté des rois et la sienne.

« Aujourd'hui, familles et amis vont se rassembler pour prier, manger et allumer chez eux et dans les gurdwaras des chandelles qui symbolisent l'espoir, le chemin à suivre et la liberté. À l'occasion de Bandi Chhor Divas, nous réfléchissons à l'importance d'être solidaires de ceux qui font face à l'injustice dans notre entourage, et de servir les gens dans le besoin.

« Cette célébration est aussi une occasion de souligner les importantes contributions que les Canadiens de confession sikhe ont apportées et apportent encore à l'édification d'un Canada plus fort.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une très heureuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]