GATINEAU, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Musée canadien de l'histoire a été attristé d'apprendre le décès de M. Fredrik S. Eaton, ancien président de son conseil d'administration.

M. Eaton était un chef d'entreprise et un philanthrope de renom au Canada. Il a été nommé au conseil d'administration du Musée en 2006 et en a assuré la présidence de 2007 à 2011. Tout au long de cette période, le Musée canadien de l'histoire et son institution sœur, le Musée canadien de la guerre, ont grandement bénéficié de son leadeurship et de ses précieux conseils.

M. Eaton et sa famille ont généreusement soutenu les Musées de nombreuses manières, notamment en faisant un don de 2 millions de dollars pour la création de l'exposition phare du Musée de l'histoire, la salle de l'Histoire canadienne, en 2016. En reconnaissance de ce don généreux, la deuxième des trois galeries de la salle a été nommée en l'honneur de la famille Fredrik Eaton. À l'époque, M. Eaton avait déclaré : « J'ai toujours considéré le Musée comme le grenier du Canada : un dépôt pour les "choses historiques". »

« Bien que je n'aie pas siégé au conseil d'administration du Musée en même temps que M. Eaton, j'ai eu le plaisir de le connaitre pendant de nombreuses années, a déclaré Jean Giguère, présidente par intérim du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire. Sa contribution aux Musées et au conseil d'administration a laissé une marque profonde et durable, et on se souviendra de lui non seulement pour son engagement envers les causes auxquelles il croyait, mais aussi pour son humour, sa générosité et son esprit. Au nom du conseil d'administration et de tout le personnel du Musée de l'histoire et du Musée de la guerre, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

En plus des nombreuses réalisations tout au long de sa remarquable carrière, l'engagement de toute une vie de M. Eaton envers les arts, la culture et la philanthropie au Canada aura un impact durable pour de nombreuses générations à venir.

