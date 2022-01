Déclaration du ministre Wilkinson visant à féliciter des entreprises canadiennes du secteur des technologies propres

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a publié aujourd'hui la déclaration suivante à propos de l'édition 2022 du Global Cleantech 100, palmarès des 100 entreprises de technologies propres désignées par le groupe Cleantech comme les mieux à même de contribuer à affronter la crise climatique :

« Aujourd'hui, le groupe Cleantech a rendu publique cette liste d'entreprises privées, indépendantes et sans but lucratif considérées comme étant les mieux placées pour proposer des solutions qui nous permettront de transformer nos engagements en actions dans notre marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Cent entreprises ont été sélectionnées parmi plus de 10 000 issues de plus de 94 pays. Le fait que 13 des 100 premières entreprises soient canadiennes témoigne du rôle de chef de file du Canada dans la transition mondiale vers l'énergie propre.

Je tiens à féliciter les 13 entreprises canadiennes qui figurent cette année dans le Global Cleantech 100. Ces entreprises œuvrent dans des domaines variés du secteur des technologies propres :

Combattre les changements climatiques par des moyens judicieux permet également d'ouvrir la voie à d'importantes possibilités économiques pour les entreprises, les collectivités et les travailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Les finalistes canadiens de cette année tirent profit de ces possibilités, et aujourd'hui, ils sont récompensés pour leur innovation, leurs réalisations et leurs progrès. En contribuant notablement à accélérer l'atteinte des objectifs nationaux et mondiaux de carboneutralité, ces entreprises sont à la base de ce qui fait du Canada l'un des chefs de file mondiaux de ce secteur. Elles sont en effet le produit du solide et dynamique secteur canadien des technologies propres, qui a injecté 31 milliards de dollars dans le PIB national en 2020.

Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels pour soutenir des entreprises canadiennes exactement comme celles présentées plus haut afin de renforcer son avantage concurrentiel, de diversifier les débouchés, de créer de bons emplois dans la classe moyenne et d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

Ressources naturelles Canada est fier d'avoir épaulé huit de ces entreprises par des programmes comme Solutions énergétiques novatrices Canada et le Programme d'innovation énergétique . Grâce à ses programmes de recherche, développement et démonstration, le Ministère offre aux entreprises un soutien nécessaire aux étapes préliminaires afin de leur permettre d'avoir un impact aux niveaux national et mondial.

Parmi les mesures mises de l'avant, mentionnons la décarbonation de secteurs difficiles à décarboner, notamment l'industrie et le transport par poids lourds; le renforcement de l'efficacité énergétique; le développement de l'un des bouquets d'énergie électrique les plus propres de la planète pour produire de l'énergie encore plus propre et soutenir une part encore plus grande de notre économie nationale. Grâce à de solides partenariats, à l'innovation et à la protection de l'environnement, nous bâtissons un avenir plus concurrentiel et plus viable pour tous.

Je suis extrêmement fier de ces entreprises de technologies propres canadiennes, et je les félicite d'avoir été inscrites au Global Cleantech 100 de 2022. »

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 819-790-1907, [email protected]