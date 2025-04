GATINEAU, QC, le 9 avril 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a émis la déclaration qui suit à l'occasion de la Journée rose internationale 2025 :

« Aujourd'hui, la Journée rose internationale a pour objectif de créer un monde plus inclusif et diversifié. C'est une journée pour reconnaître le leadership important et l'influence que les jeunes peuvent avoir.

Cette journée a débuté en 2007, lorsque deux élèves de la Nouvelle-Écosse ont fait preuve de solidarité envers leur camarade victime d'intimidation pour avoir porté un vêtement rose. Ils ont mobilisé leurs pairs pour qu'ils portent la même couleur et transmettent un puissant message : c'est tout à fait correct d'être exactement qui vous êtes.

Depuis, des centaines de personnes ont répondu à l'appel, et désormais, ce geste de leadership est honoré chaque deuxième mercredi d'avril partout dans le monde. Cette commémoration annuelle nous offre l'occasion d'exprimer notre solidarité contre l'intimidation, que ce soit à l'école, au travail, dans les sports ou en ligne.

Les communautés 2ELGBTQI+ de partout au pays continuent de subir de la stigmatisation et de la discrimination dans plusieurs aspects de leur vie, tels que l'emploi, le logement, la sécurité, ainsi que la santé physique et mentale. Selon des recherches sur la santé mentale, la majorité des jeunes qui font partie des communautés 2ELGBTQI+, soit 66 %, ont déclaré que les situations vécues ont exercé une influence négative, grande ou petite, sur leur santé mentale.

Aujourd'hui et chaque jour, le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est nécessaire d'offrir des milieux sécuritaires aux communautés 2ELGBTQI+, incluant les jeunes. Grâce à son Plan d'action canadien de lutte contre la haine, le gouvernement du Canada s'est engagé à éliminer les biais et les pratiques néfastes envers les communautés 2ELGBTQI+.

Les actions du gouvernement du Canada sont également guidées par le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et visent à bâtir un avenir où chaque personne est libre d'être elle-même et de s'épanouir pleinement.

Une société où les gens sont en sécurité, mis en valeur et encouragés à réaliser leur plein potentiel est une société où tout le monde s'épanouit. Ensemble, appuyons l'égalité en portant fièrement du rose. »

