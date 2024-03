GATINEAU, QC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est doté d'un cadre qui lui permet de prévenir, détecter et répondre aux situations d'actes répréhensibles présumés et de protéger l'intégrité, l'équité, l'ouverture et la transparence du système d'approvisionnement fédéral.

SPAC a suspendu la cote de sécurité de GC Strategies Inc. L'entreprise ne peut donc plus participer à tous les projets de marchés fédéraux qui comportent des exigences de sécurité.

Cette mesure s'ajoute à la suspension imposée par SPAC en novembre 2023, selon laquelle GC Strategies Inc. est exclue des processus et des mécanismes d'approvisionnement de SPAC, y compris les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement, ainsi que des nouveaux projets de marchés du Ministère.

Les suspensions sont en vigueur jusqu'à avis contraire.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]