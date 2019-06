Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste

Le 24 juin, célébrons la belle langue française dans tous ses accents!

OTTAWA, le 24 juin 2019 /CNW/ - Chaque année, le 24 juin, les Québécois, les francophones et les francophiles du pays se réunissent pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste et festoyer au rythme de la langue française et de la culture francophone.

Au fil des générations, les francophones de toutes les régions du Canada ont su garder leur langue et leur culture bien vivantes. Que ce soit sur le plan social, économique ou culturel, ils ont joué un rôle déterminant tout au long de l'histoire du pays et ils ont grandement contribué à l'édification du Canada que nous connaissons aujourd'hui.

Le français est non seulement l'une des deux langues officielles du Canada, mais elle fait aussi partie de notre identité, de notre histoire et de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes près de 10 millions de personnes à le parler et à le faire rayonner ici comme à l'étranger. Nos expressions et nos accents varient, mais ils sont à l'image des nombreuses communautés francophones qui composent la société canadienne. Elles sont dynamiques et uniques chacune à leur manière.

Les célébrations de cette année sont d'autant plus spéciales que nous soulignons le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. L'occasion est encore plus belle de profiter de la Saint-Jean-Baptiste pour nous rappeler nos racines francophones et afficher notre fierté.

Notre gouvernement est d'ailleurs fier d'élargir la portée et la visibilité de la Saint-Jean-Baptiste cette année en finançant près d'une centaine de célébrations d'un bout à l'autre du pays.

Qu'il s'agisse de grands spectacles, de défilés colorés ou de fêtes de quartier, joignez-vous à la fête dans votre communauté. Voyez quelles activités sont offertes près de chez vous en consultant la carte interactive et apprenez-en davantage sur les autres journées nationales qui ont lieu entre les 21 juin et 1er juillet à l'occasion du Canada en fête.

Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste!

SOURCE Patrimoine canadien

