GATINEAU, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale :

« Il y a tout juste un peu plus d'un an, le Canada s'est joint à des pays de partout dans le monde pour ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du Travail (OIT), car personne ne devrait subir de violence ou de harcèlement en milieu de travail.

Je suis fier d'affirmer que le Canada est maintenant membre de la Coalition mondiale pour la justice sociale, qui est dirigée par l'OIT. Les activités de la Coalition reposent sur le principe fondamental suivant : lorsque nous laissons pour compte une personne ou un groupe de personnes, nous mettons tout le monde en danger.

En se joignant à la Coalition, le Canada réaffirme aussi son engagement à l'égard du Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par les Nations Unies. Ce programme vise à bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives où personne n'est laissé pour compte.

Je tiens à remercier le Directeur général Houngbo, de l'OIT, et tout le monde qui a travaillé sans relâche pour créer la Coalition. Votre persévérance et votre travail soutenu font vraiment changer les choses.

Le Canada est fier de figurer parmi les membres fondateurs de l'OIT. En tant que pays, nous avons exigé beaucoup les uns des autres. Nous avons aussi démontré de la patience les uns envers les autres. Et nous avons tous, à notre propre façon et aux moments où nous le pouvions, travaillé en ayant le même objectif, à savoir nous assurer qu'un travail équitable, juste et sûr est un droit fondamental, et non une situation variant selon la culture. Et nous continuons de faire avancer les choses, sans jamais reculer. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

