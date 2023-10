OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Au nom d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, je reconnais la publication du rapport du Bureau du vérificateur général sur le traitement des demandes de résidence permanente. Cette vérification, menée en 2022, portait sur la façon dont IRCC traite les demandes ainsi que les mesures adoptées pour réduire les arriérés. Ce travail met en lumière des aspects critiques de nos politiques et procédures en matière d'immigration.

L'immigration est essentielle au succès à long terme du Canada, et nous reconnaissons l'importance de veiller à ce que nos systèmes fonctionnent efficacement. Au cours des dernières années, IRCC a accordé la priorité à l'amélioration des délais de traitement et du service à la clientèle afin de renforcer le système d'immigration. Notre objectif est de traiter 80 % de toutes les demandes conformément aux normes de service, et nous faisons des progrès constants vers l'atteinte de cette cible. En août 2022, IRCC a également commencé à publier des données mensuelles dans le but d'informer le public concernant les efforts continus déployés pour réduire les arriérés de demandes.

Cette année, le Canada avait déjà accueilli 339 000 résidents permanents au 31 août, contre 310 000 au cours de la même période en 2022. Depuis la réalisation de la vérification, IRCC a continué de réduire ses arriérés en numérisant les demandes, en embauchant et en formant du nouveau personnel et en exploitant l'automatisation des technologies pour augmenter la capacité et l'efficacité de traitement.

De nombreux secteurs d'activité sont désormais de retour ou sur le point de revenir aux normes de service. En septembre 2023, le ministère avait traité plus de 80 % des demandes fédérales hautement qualifiées conformément aux normes de service depuis juillet 2022. En outre, plus de 80 % des demandes des époux, conjoints de fait et enfants (sauf pour le Québec) reçues depuis avril 2022 ont été traitées conformément aux normes de service. Nous nous sommes également engagés à surveiller et à évaluer notre utilisation de la technologie pour faciliter le traitement des demandes.

Plus tard cet automne, IRCC offrira l'accès au Portail de résidence permanente en ligne aux groupes de parrainage privés et à certains de nos partenaires de recommandation de réfugiés parrainés par le gouvernement. Le portail offrira à ces groupes un moyen sûr et pratique de présenter leurs demandes et recommandations. Ces mesures répondent directement à certaines des préoccupations soulevées dans le rapport.

Je suis optimiste suivant les progrès accomplis par IRCC en dépit des nombreux défis auxquels il a été confronté au cours des dernières années. Je tiens d'ailleurs à souligner le dévouement des employés d'IRCC, qui jouent un rôle déterminant dans le traitement des demandes. Le rapport du Bureau du vérificateur général nous rappelle que nous devons honorer nos promesses et faire en sorte que le Canada continue d'être une destination accueillante et inclusive pour les gens qui cherchent à se bâtir une nouvelle vie. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]