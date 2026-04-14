Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés tamoules partout au Canada et dans le monde s'unissent pour souligner le Nouvel An. Aussi appelée Puthandu, cette fête est synonyme de renouveau, de prospérité et d'harmonie pour les mois à venir. Elle symbolise non seulement un cycle qui débute, mais aussi la résilience nécessaire pour affronter les obstacles du quotidien.

Pour l'occasion, familles et amis décorent l'entrée de leurs maisons avec des kōlams, des motifs dessinés à même le sol à l'aide de poudre de riz. Après avoir échangé des vœux et cadeaux vêtus de nouvelles tenues, les gens partagent des repas traditionnels, ce qui leur permet de renforcer leurs liens avec les membres de la communauté. La préparation du Puthandu Sappadu, soit le festin traditionnel du Nouvel An tamoul, est particulièrement importante. En effet, les plats sont spécifiquement cuisinés selon les six saveurs principales (le sucré, l'acide, le salé, le piquant, l'amer et l'astringent), lesquelles représentent la gamme d'expériences qu'offre la vie.

Pendant que les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule célèbrent le début d'une nouvelle année, notre gouvernement tient à exprimer sa reconnaissance pour les nombreuses contributions qu'ils et elles apportent à la société, notamment sur les plans social, culturel et économique. De plus, nous souhaitons réitérer aujourd'hui notre engagement à veiller à ce que toutes les personnes au Canada se sentent totalement en sécurité et libres de pratiquer leur religion. Enracinées dans notre identité nationale, les valeurs d'égalité, de justice, d'empathie et de respect de chaque personne feront toujours partie de nos priorités.

En ce Puthandu, nous offrons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité aux communautés tamoules! Iniya Puthandu Nalvazhthukkal! »

SOURCE Patrimoine canadien

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