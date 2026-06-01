Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner le Mois du patrimoine portugais

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous soulignons le début du Mois du patrimoine portugais, une occasion toute spéciale pour célébrer la richesse de la culture portugaise et l'immense apport des communautés luso-canadiennes au pays.

Les liens entre le Portugal et le Canada remontent à plusieurs siècles, alors que les explorateurs portugais comptaient parmi les premiers Européens à débarquer sur la côte est du pays. Plus tard, à partir des années 1950, des milliers de familles portugaises, dont la plupart étaient originaires des Açores, ont choisi le Canada pour y bâtir une nouvelle vie remplie d'espoir et de rêves à réaliser.

Grâce à leur courage, à leur résilience et à leur travail acharné, les familles portugaises ont contribué à façonner le Canada d'aujourd'hui en prenant racine et en s'engageant dans leur communauté.

D'un océan à l'autre, les Luso-Canadiens et Luso-Canadiennes se distinguent dans tous les domaines : les arts, la musique, la médecine, les sciences, l'éducation, les sports, l'entrepreneuriat et la vie communautaire. Leur talent, leur passion et leur engagement contribuent chaque jour à rendre nos communautés plus dynamiques, unies et accueillantes.

Le Mois du patrimoine portugais est aussi une magnifique occasion de découvrir les traditions, la langue, la gastronomie et les célébrations festives qui font la richesse de la culture portugaise. À l'approche du Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, le 10 juin, j'invite toute la population à participer aux festivités et aux activités offertes partout au pays.

Bon Mois du patrimoine portugais à toutes et à tous! »

SOURCE Patrimoine canadien

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