Plus d'opportunités sportives pour les Autochtones à travers le pays

EDMONTON, AB, le 31 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera à Edmonton le lundi 1er juin pour dévoiler les noms des bénéficiaires qui recevront du financement de l'initiative Sport au service du développement social dans les communautés autochtones pour la période de 2026-2028.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le dimanche 31 mai 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 1er juin

HEURE :

12h 00

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]