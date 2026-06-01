Le gouvernement du Canada continue de soutenir les expériences de soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

EDMONTON, AB, le 31 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, sera à Edmonton lundi pour assister au match amical de l'équipe nationale masculine de soccer du Canada, où de jeunes joueurs et leurs familles feront partie de la foule qui vivra ce moment passionnant pour le soccer au pays.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis.

Les journalistes qui souhaitent obtenir une entrevue avec le secrétaire d'État sont priés d'envoyer leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected].

SOURCE Patrimoine canadien

Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]