Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine irlandais

OTTAWA, ON, le 1er mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« En mars, nous célébrons avec enthousiasme le Mois du patrimoine irlandais. Celui-ci nous offre l'occasion de mettre en valeur la richesse du patrimoine socioculturel des communautés d'ascendance irlandaise, ainsi que d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont tout quitté pour traverser l'Atlantique dans l'espoir de bâtir un avenir meilleur, ici au Canada.

Les personnes d'ascendance irlandaise, dont je fais moi-même partie, occupent une place significative dans l'histoire du pays. Dès le 17e siècle, particulièrement pendant la Grande Famine qui décimait les populations en Irlande, d'importantes vagues d'immigration irlandaise ont afflué vers le territoire que nous appelons maintenant le Canada. Aujourd'hui, près de 4,4 millions de Canadiennes et Canadiens, tant anglophones que francophones, catholiques ou protestants, revendiquent une ascendance irlandaise.

Grâce au courage et à la détermination dont elles ont fait preuve, ces personnes ont contribué à l'essor et à l'enrichissement de leur terre d'accueil, en y insufflant leurs compétences, traditions et valeurs. Cet héritage continue aujourd'hui de rayonner dans toutes les sphères de notre vie collective.

Le 17 mars sera le moment phare du mois, car c'est la Saint-Patrick, une fête qui est soulignée au pays depuis plus de 200 ans. Pour l'occasion, nous vous invitons chaleureusement à participer aux défilés et aux activités offertes partout au pays, ainsi qu'à en apprendre davantage sur l'histoire et le patrimoine irlandais.

Bon Mois du patrimoine irlandais et joyeuse Saint-Patrick! Sláinte is táinte! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]