Déclaration du gouvernement du Canada à l'occasion de Vesak

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« En cette fête spéciale de Vesak, nous joignons nos voix à celles des communautés bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde pour rendre hommage à Siddhartha Gautama, mieux connu sous le nom de Bouddha.

Aussi appelé Visakha Puja ou jour du Bouddha, Vesak est la plus grande fête du calendrier bouddhiste. De fait, la communauté profite de cette occasion précieuse pour se recueillir ainsi que souligner la naissance, l'illumination et le passage au nirvana du fondateur du bouddhisme.

Pendant Vesak, les bouddhistes pratiquent un important rituel. Il s'agit du « bain de Bouddha » au cours duquel on verse délicatement de l'eau sur une statue de Bouddha en guise de respect pour ses enseignements. Ce geste représente aussi la renaissance et le renouveau.

Chez les bouddhistes, Vesak est tout désigné pour affirmer sa détermination à élever son esprit, à faire preuve de bienveillance et à répandre paix et harmonie autour de soi. C'est aussi une célébration joyeuse inspirée des valeurs incarnées au quotidien par le bouddhisme où l'individualisme fait place à l'altruisme et aux activités axées sur la communauté, des valeurs qui renforcent et enrichissent les collectivités.

Que cette journée soit une source d'inspiration pour chacune et chacun de nous, qu'elle nous guide vers une société plus pacifique et équitable et nous amène à réfléchir au bien que nous pouvons faire autour de nous.

Joyeux Vesak à toutes les personnes qui le célèbrent! »

SOURCE Patrimoine canadien

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