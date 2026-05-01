Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine polonais

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui marque le début du Mois du patrimoine polonais, une occasion privilégiée de célébrer l'histoire et la contribution des personnes d'ascendance polonaise au Canada.

Les premières communautés polonaises se sont formées dès 1752, en Ontario. Puis, après la Première Guerre mondiale, elles ont commencé à jouer un rôle crucial dans le défrichement et la diversification des terres, plus particulièrement dans l'Ouest canadien. Au fil des décennies, les personnes d'ascendance polonaise ont su prendre leur place et enrichir le Canada par leur implication et leur grande contribution dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, le secteur alimentaire et la construction des infrastructures minières au Canada. Aujourd'hui, les personnes polono-canadiennes excellent dans tous les secteurs, des nouvelles technologies en passant par les arts et la finance.

Le mois de mai revêt une grande signification pour près d'un million de Canadiennes et de Canadiens d'origine polonaise, puisqu'il souligne à la fois le Jour du drapeau national, le 2 mai, et le Jour de la Constitution, le 3 mai.

En mai, j'invite toute la population à en apprendre plus sur le patrimoine et l'apport des personnes d'ascendance polonaise au Canada. Bon Mois du patrimoine polonais à toutes et tous! »

SOURCE Patrimoine canadien

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