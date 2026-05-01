Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine juif canadien

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« C'est aujourd'hui que s'amorce le Mois du patrimoine juif canadien, instauré en 2018. L'histoire des communautés juives au Canada fait partie intégrante de notre passé commun et de la diversité qui nous rend aussi forts et résilients.

Au Canada, la communauté juive est l'une des plus imposantes au monde, après Israël, les États-Unis et la France. Depuis le 18e siècle, les personnes juives au Canada de divers horizons ethnoculturels nous font profiter de leur expertise dans divers domaines, comme la médecine, les sciences, la philosophie, les arts et le commerce.

Néanmoins, l'antisémitisme est, encore aujourd'hui, présent au Canada et nous devons unir nos forces pour l'éradiquer. Le Mois du patrimoine juif canadien est le moment opportun pour réitérer notre engagement à tout mettre en œuvre afin que chaque personne juive au Canada puisse exprimer librement sa foi et sa culture, en toute sécurité et sans crainte.

Un an après la tenue du Forum national de lutte contre l'antisémitisme en mars 2025, nous sommes plus déterminés que jamais à faire en sorte que le peuple juif au Canada puisse exprimer sa foi, sa culture et son identité en toute sécurité. Pour ce faire, nous poursuivons la mise en œuvre des engagements nationaux pris lors du forum, et ce, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement et nos partenaires. En 2024, nous avons également annoncé le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, assorti d'un financement consacré à la préservation de la mémoire de l'Holocauste, ainsi qu'à la protection des communautés exposées aux incidents ou aux crimes motivés par la haine. Le Plan prévoit en outre la construction du nouveau Musée de l'Holocauste de Montréal, ainsi que la création du Programme national de commémoration de l'Holocauste. Par ailleurs, nous avons publié récemment le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH), lequel renferme des outils et des conseils pratiques pour mieux comprendre et combattre l'antisémitisme.

Le Mois du patrimoine juif canadien est l'occasion de reconnaître la résilience des diverses communautés juives et leur engagement durable envers l'édification d'une société plus inclusive et plus compatissante. Célébrons les liens qui nous unissent et continuons de faire preuve d'empathie et de résilience, car ces valeurs font de nous un pays plus fort. »

SOURCE Patrimoine canadien

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