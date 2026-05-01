Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Bon Mois du patrimoine asiatique à toutes et à tous!

Le thème choisi pour le Mois du patrimoine asiatique de cette année est « Hommage aux Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique : les récits qui ont façonné le Canada ». Cette année revêt une signification particulière, étant donné qu'une personne sur cinq au Canada a des ancêtres dans l'un ou l'autre des nombreux pays de l'Asie.

Les immigrants venus de l'Asie et les Canadiens d'ascendance asiatique bâtissent le Canada depuis plus de 230 ans. Ils ont contribué à écrire l'histoire de notre pays et participent à façonner son avenir grâce à leur vision ambitieuse et à leur apport aux communautés de partout au Canada.

Le Canada tient à garantir que chaque personne en sol canadien puisse se sentir en sécurité et vivre sans craindre aucune forme de racisme. Le racisme et la discrimination à l'égard des personnes asiatiques n'ont pas leur place au Canada. Nous réitérons notre engagement à lutter contre toutes les formes de violence auxquelles se heurtent les membres des communautés racisées à travers le pays.

À cette fin, nous avons annoncé deux nouvelles initiatives pangouvernementales en 2024, soit Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Ensemble, ces initiatives englobent près d'une centaine de programmes et de mesures fédérales, et représentent un investissement de plus de 358 millions de dollars pour enrayer le racisme systémique et bâtir un Canada plus équitable.

En mai, je vous invite à profiter du Mois du patrimoine asiatique pour en apprendre davantage sur les diverses cultures asiatiques qui enrichissent notre pays. »

SOURCE Patrimoine canadien

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