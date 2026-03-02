Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner la fête de Pourim

OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde se rassembleront pour célébrer et festoyer à l'occasion de la fête de Pourim, qui souligne la victoire du courage et de la foi.

Comme le relate le récit biblique du Livre d'Esther, cette fête emblématique permet de célébrer la délivrance du peuple juif. Elle nous rappelle le courage et la détermination de Mardochée et de la reine Esther, qui ont sauvé le peuple de la persécution et de l'annihilation il y a plus de 2 000 ans, changeant ainsi le cours de l'histoire.

Pourim, c'est le bonheur de retrouver les personnes qui nous sont chères, de voir les enfants se costumer et de distribuer des mishloach manot (paniers de nourriture). Il nous rapproche aussi des valeurs ancrées dans la tradition judaïque, telles que l'entraide et la solidarité.

Pour l'occasion, le gouvernement du Canada réaffirme avec détermination son engagement à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. La discrimination et la haine à l'égard des communautés juives n'ont pas leur place au Canada et ne seront jamais tolérées.

Joyeuse fête de Pourim à toutes et à tous! Qu'elle soit synonyme de paix et de bonheurs partagés.

Chag Purim Sameach! »

