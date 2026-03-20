Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner la fête de Norouz

OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde, appartenant aux communautés iraniennes, kurdes, afghanes et d'Asie centrale souligneront Norouz, le premier jour du Nouvel An persan.

Depuis 3 000 ans, cette fête du printemps offre aux familles, amis et proches l'occasion de se rassembler, de faire le grand ménage et de célébrer en dégustant de bons plats copieux. Dans certaines communautés, Norouz donne lieu à des rassemblements avec ses proches autour de la table du « haft-sin » et, dans d'autres, on allume des feux de joie par-dessus lesquels on saute afin de s'approprier symboliquement la force du feu. Durant Norouz, les gens sont aussi invités à offrir aux membres de leur entourage leurs meilleurs vœux de chance et de prospérité pour l'année à venir.

Les nombreux Canadiens et Canadiennes qui célèbrent Norouz s'expriment dans une multitude de langues et ont des ascendances ethnoculturelles diverses. La mosaïque de ces communautés symbolise bien la diversité du pays, laquelle fait notre force et notre fierté.

Cette année, nous savons que de nombreuses personnes d'origine iranienne célèbrent Norouz tout en étant profondément inquiètes pour leurs proches restés en Iran. Mes pensées vont à tous ceux et celles qui soulignent cette fête dans des circonstances difficiles.

J'invite tout le monde à en apprendre davantage sur les évènements culturels ancestraux entourant Norouz et les personnes qui le célèbrent. À toutes les communautés concernées, je souhaite un printemps doux et une nouvelle année à la hauteur des souhaits les plus beaux.

Har Ruz etan Nowruz, Nowruz etan Pyrouz. »

SOURCE Patrimoine canadien

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