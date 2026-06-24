Déclaration du ministre Miller à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste

Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner la Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Le 24 juin est un grand moment d'émotions pour des millions de personnes au pays qui se rassemblent afin de célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit d'une journée qui honore une partie riche de notre héritage culturel et qui célèbre la langue française, soulignant par la même occasion, la façon dont celle-ci nous unit.

La francophonie est au cœur de notre histoire et enrichit notre identité. Cette fête effervescente et vibrante de musique, de traditions et de partage nous offre l'occasion de nous réunir et de vivre des moments précieux en famille ou entre amis. De plus, elle nous permet de célébrer les artistes francophones qui parlent de nous, de notre histoire, et qui nous inspirent. La langue française porte nos couleurs, nos accents et nos expressions, et la Saint-Jean-Baptiste est l'occasion de montrer notre fierté de parler notre langue dans toute sa diversité.

Aujourd'hui, nous soulignons avec enthousiasme la vitalité d'une francophonie canadienne portée par 10 millions de personnes qui vivent, travaillent, s'expriment et rêvent en français.

J'invite tout le monde à participer aux célébrations offertes dans les différentes régions du pays, ainsi qu'à découvrir les innombrables facettes de la culture francophone.

Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes et à tous! »

SOURCE Patrimoine canadien

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