Déclaration des ministres Miller et Lightbound pour la Fête nationale du Québec

Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la Fête nationale du Québec.

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, ont fait la déclaration suivante :

« Bonne Fête nationale à toutes les Québécoises et à tous les Québécois!

Le 24 juin est un moment pour célébrer ce qui nous unit et nous rassemble au cœur de notre identité : notre langue française, notre histoire, notre créativité et notre profond attachement à notre culture.

Au fil des générations, le Québec s'est distingué par son audace, sa détermination et sa capacité à se redéfinir. Des artistes aux auteurs, des athlètes aux bâtisseurs, des ingénieurs aux sociologues, des femmes et des hommes de tous horizons ont contribué à façonner notre société, à faire progresser des causes sociales importantes et à faire rayonner le Québec bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, nous honorons cet héritage vivant et cette histoire qui continue de s'écrire, tout en célébrant une nouvelle génération de Québécoises et de Québécois qui innove, bâtit et fait avancer le Québec avec fierté et ambition.

En cette journée de célébration, nous reconnaissons également l'apport essentiel des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui contribuent chaque jour à faire du Québec une société dynamique, ancrée dans son territoire et son histoire, et tournée vers l'avenir.

Nous invitons les gens aux quatre coins du Québec à prendre part aux nombreuses festivités prévues dans leurs communautés et à célébrer ensemble ce qui fait la force et la fierté du peuple québécois.

Bonne Fête nationale du Québec! »

SOURCE Patrimoine canadien

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