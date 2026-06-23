Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures culturelles pour améliorer les expériences d'apprentissage immersif à Calgary

L'investissement fédéral stimule l'apprentissage et les découvertes de demain au TELUS Spark.

CALGARY, AB, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les espaces voués aux arts, à la culture et aux sciences jouent un rôle important pour éveiller la curiosité, soutenir l'innovation et favoriser les liens communautaires. Nous tenons à ce que ces espaces restent modernes, accessibles et conçus pour inspirer la prochaine génération, tout en offrant à chacun la possibilité d'apprendre, d'explorer et de s'amuser.

Le gouvernement du Canada tient à ce que ces lieux demeurent modernes, accessibles et conçus pour inspirer la prochaine génération.

Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confédération, a annoncé l'octroi d'un financement de 879 065 $ au Centre des sciences TELUS Spark. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette somme, octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, vient s'ajouter aux 500 000 $ que le ministère du Patrimoine canadien a déjà alloués au projet de réaménagement en cours du centre scientifique. Ce projet comprend notamment l'acquisition d'équipements audiovisuels de dernière génération et la mise en place d'aménagements favorisant l'accessibilité, afin de garantir des expériences inclusives au public visiteur.

Le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui permettra de moderniser la galerie d'immersion numérique du TELUS Spark, notamment grâce à l'achat de deux autres projecteurs à haute résolution afin d'assurer une programmation fiable et de qualité. Les fonds soutiendront également l'utilisation de Flint, une plateforme robotique permettant des démonstrations en temps réel de robotique, d'automatisation et de technologies émergentes, en assurant le renouvellement de l'abonnement au logiciel spécialisé nécessaire à son fonctionnement continu.

Ensemble, ces améliorations contribuent à garantir que l'infrastructure numérique de TELUS Spark reste opérationnelle, pertinente et accessible. Le public visiteur pourra ainsi participer à des expériences d'apprentissage pratiques qui donnent vie à la science, à l'art et à l'innovation.

Citations

« En mariant les arts aux sciences et à l'innovation technologique, le Centre des sciences TELUS Spark ouvre la voie à de nouvelles formes d'apprentissage, de collaboration et de réflexion critique. En soutenant des projets comme celui-ci, nous créons les espaces de demain, où la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes pourra apprendre, innover et créer. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« TELUS Spark porte bien son nom : depuis 15 ans, il contribue à éveiller la curiosité, la créativité et la passion de la découverte chez les gens de tous âges. Nous sommes fiers de soutenir ces améliorations, qui renforceront la capacité du Centre à proposer des expériences d'apprentissage novatrices au moyen des technologies numériques modernes et d'une programmation interactive. »

-- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confédération

« TELUS Spark est reconnaissant du soutien continu que le ministère du Patrimoine canadien lui accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Cet investissement nous permet de créer des espaces dynamiques et inclusifs où la science prend vie, reflétant à la fois des perspectives mondiales et les savoirs autochtones. Il nous permet de continuer à susciter la curiosité et l'apprentissage pour tout le monde. TELUS Spark propose à des centaines de milliers de Calgariens, de Calgariennes et de touristes des expériences qui inspirent la prochaine génération de penseurs et de personnes aptes à résoudre les problèmes. »

-- Guy Labine, directeur général, Centre des sciences TELUS Spark

Les faits en bref

Attirant plus de 400 000 personnes par an, le Centre des sciences TELUS Spark captive son public grâce à la science et à l'ingénierie depuis 2011. Inspirant les jeunes grâce à ses programmes éducatifs, le Centre marie des expositions innovantes, des ateliers interactifs et des installations de pointe pour créer des expériences d'apprentissage destinées au public visiteur de tous âges. TELUS Spark vise à offrir des occasions d'apprentissage uniques qui relient la science à la vie quotidienne, tout en faisant connaitre les histoires de la ville contemporaine de Calgary.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Il appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

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Fonds du Canada pour les espaces culturels

Centre des sciences TELUS Spark (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]