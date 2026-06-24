Le secrétaire d'État van Koeverden remet le drapeau de la tour de la Paix à l'équipe nationale masculine de Canada Soccer alors qu'elle continue de faire la fierté du pays à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le secrétaire d'État (Sports) a remis à l'équipe nationale masculine de Canada Soccer un drapeau qui a flotté au sommet de la tour de la Paix, symbolisant ainsi le soutien indéfectible des partisans alors que l'équipe continue de faire la fierté du Canada au tournoi masculin de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

VANCOUVER, BC, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a rencontré les joueurs et le personnel de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer à leur centre d'entraînement, à Vancouver.

Au cours de sa visite, il a remis à l'équipe le drapeau canadien qui flottait au sommet de l'emblématique tour de la Paix, sur la colline du Parlement, le 12 juin, jour du match inaugural du Canada au tournoi masculin de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce geste symbolise l'esprit de tout un pays uni derrière son équipe - ainsi que la fierté et le soutien ressentis d'un océan à l'autre - alors qu'elle représente le Canada sur la scène mondiale.

Le secrétaire d'État s'est également joint à la FIFA et à l'équipe nationale masculine canadienne, qui a remis le Prix des héros méconnus de la FIFA, dans le cadre du Programme de bénévolat de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, afin de rendre hommage à un bénévole de la région dont le temps, le dévouement et l'enthousiasme ont permis au Canada d'accueillir le monde entier et d'organiser un tournoi unique en son genre.

D'un bout à l'autre du pays, les Canadiens et Canadiennes se rassemblent pour encourager leur équipe et vivre ensemble ce moment historique. Que ce soit dans les stades, les zones dédiées aux partisans, les espaces communautaires ou les salons, cette énergie collective démontre le pouvoir du sport de rassembler les gens et de créer des souvenirs durables.

Alors que les joueurs continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce tournoi, le prochain match contre la Suisse ne faisant pas exception, le drapeau canadien flottera derrière eux, rappelant que tout le pays est à leurs côtés.

Citations

« Ce drapeau a flotté sur la colline du Parlement et symbolise les millions de personnes au Canada qui soutiennent l'équipe nationale masculine alors qu'elle s'illustre sur la scène mondiale. Ces joueurs sont une source d'inspiration pour toute une génération et ont su rassembler tout un pays. Nous sommes incroyablement fiers de cette équipe et de la classe dont elle fait preuve en représentant le Canada.

Le drapeau nous rappelle également que de tels moments ne sont possibles que grâce aux héros méconnus : les incroyables bénévoles qui consacrent temps, énergie et passion pour les rendre possibles. Des stations de transport en commun au terrain, ils ont contribué à mettre en valeur le meilleur du Canada. »

-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« Au nom de Canada Soccer, nous tenons à exprimer notre gratitude pour ce drapeau historique et pour le soutien indéfectible dont bénéficie notre équipe nationale masculine. L'énergie qui nous parvient de tout le pays est formidable. Nous la ressentons à chaque étape de notre parcours, notamment grâce aux bénévoles dont l'engagement et le travail acharné ont contribué à rendre ce tournoi possible. »

-- Peter Augruso, président, Canada Soccer

Les faits en bref

Le Canada est fier d'accueillir le monde et de coorganiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le Mexique et les États-Unis.

Grâce à une mesure spéciale d'une durée d'un an rattachée au programme Le Canada en fête, des communautés aux quatre coins du pays pourront intégrer le soccer dans leurs célébrations lors de la Journée nationale des peuples autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée canadienne du multiculturalisme et de la fête du Canada.

Le programme Le Canada en fête vise à soutenir les célébrations permettant à la population canadienne de reconnaître la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du pays.

Le gouvernement du Canada verse 800 000 $ à l'Association de l'industrie touristique du Canada pour soutenir Le Canada en Fête de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui propose des activités liées au tournoi dans les communautés de tout le pays. La tournée comprendra 40 arrêts.

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SOURCE Patrimoine canadien

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