Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner la Journée Raoul Wallenberg

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un Suédois qui a sauvé des dizaines de milliers de vies pendant l'Holocauste. En reconnaissance de son courage extraordinaire et de sa lucidité morale, il a été la première personne à être nommé citoyen honoraire canadien, en 1985. Cette distinction illustre bien la grande portée de ses actions sur notre humanité.

Diplomate en Hongrie durant la Deuxième Guerre mondiale, Raoul Wallenberg s'est servi de sa fonction pour changer le cours de l'histoire. Après la déportation de presque 440 000 Juifs, en moins de deux mois, - hommes, femmes et enfants - vers des camps de concentration, il a agi courageusement et avec compassion pour protéger les communautés juives contre l'annihilation et la persécution nazies.

Audacieux et dangereux, son stratagème consistait à délivrer des passeports conférant l'immunité, ou des schutzpässe, et à établir des maisons-refuges. Raoul Wallenberg a ainsi défié le régime de terreur instauré par les nazis et sauvé des Juifs d'une mort certaine. Sa détermination inébranlable et son altruisme ont insufflé beaucoup d'espoir pendant un des chapitres les plus sombres de l'Holocauste.

En seulement six mois, en 1944, on croit qu'il a sauvé au-delà de 100 000 Juifs à Budapest, plus que toute autre personne, organisation ou administration gouvernementale. Il y a 81 ans, le 17 janvier 1945, le diplomate suédois a été emprisonné. Son sort reste encore inconnu, mais son courage et son abnégation sont devenus légendaires.

L'engagement profond de Raoul Wallenberg envers la justice et la dignité humaine continue d'inspirer le monde entier. Sa vie nous rappelle que, devant une cruauté innommable, les gestes d'une seule personne peuvent changer le cours de l'histoire.

Je suis très fier d'honorer l'héritage de Raoul Wallenberg. En ce jour qui souligne son héritage, notre gouvernement souhaite en profiter pour réaffirmer son engagement à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. La haine et la discrimination n'ont pas leur place au Canada, ni maintenant, ni jamais. Ensemble, bâtissons un pays plus uni où quiconque peut vivre librement, dans la dignité et le respect, quelles que soient ses origines ou ses croyances. »

