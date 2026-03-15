Déclaration du gouvernement du Canada à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 15 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, il est important de souligner la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. C'est l'occasion de réfléchir ensemble aux barrières systémiques et aux injustices auxquelles font face les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde. L'intolérance envers les personnes de confession musulmane est inacceptable; tout le monde devrait se sentir en sécurité et libre de pratiquer sa religion et de vivre selon ses croyances.

L'islamophobie, c'est non seulement le racisme, les stéréotypes et les préjugés, mais c'est aussi la peur et tous les actes d'hostilité envers les personnes musulmanes. En plus de nuire à toutes les communautés, l'islamophobie menace les valeurs fondamentales d'égalité, de droits de la personne et de liberté qui font partie des pierres angulaires de la démocratie canadienne. C'est pourquoi nous devons nous unir pour dénoncer vivement toutes les formes de haine et soutenir les victimes qui méritent de vivre dans la paix et la dignité.

Le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures pour lutter contre toutes les formes de racisme et de haine : le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, les améliorations à venir au Programme pour la sécurité communautaire du Canada et la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Ces mesures démontrent notre engagement envers le bien-être de tous et de toutes, y compris les communautés musulmanes canadiennes.

Nous avons tous un rôle à jouer en remettant en question la désinformation et les stéréotypes, ainsi qu'en saisissant les occasions de dialogue et d'apprentissage.

En cette Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, travaillons ensemble à faire du Canada un pays plus sécuritaire et plus juste pour tous les Canadiens et les Canadiennes. »

SOURCE Patrimoine canadien

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