Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour la Hanoukka

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde auraient dû célébrer le début de la Hanoukka, soit la fête de la Lumière. Au lieu de cela, elles pleurent les vies emportées lors d'une tragique attaque terroriste antisémite en Australie, lors d'un événement soulignant Hanoukka à Bondi Beach.

La Hanoukka commémore la reconsécration du Second Temple à Jérusalem après la révolte des Maccabées, qui a mené à la libération du peuple juif. Elle rend hommage au triomphe de l'espoir. Ce soir, alors que familles et amis se réuniront après le coucher du soleil, durant huit nuits, pour allumer les bougies de la hanoukkia, notre gouvernement réaffirme son soutien à l'Australie et aux communautés juives du monde entier afin d'apporter davantage de clarté en cette période difficile. L'histoire de la Hanoukka est synonyme de persévérance et de résilience. De plus, elle nous rappelle la force qui brille en nous.

Pendant que les communautés juives s'apprêtent à se réunir, notre gouvernement réitère son engagement à veiller à ce que la communauté juive au Canada pratique sa religion librement et en toute sécurité. Nous n'accepterons aucune forme d'antisémitisme, de terrorisme ou de haine.

Je souhaite une joyeuse Hanoukka à toutes les personnes qui célèbrent cette fête au Canada et ailleurs, et leur rappelle que même dans les moments sombres, la lumière finit par prévaloir.

Chag Hanoukka Sameach! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]