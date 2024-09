OTTAWA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a fait la déclaration suivante en réponse à l'enquête antidumping de la Chine visant les exportations de graines de canola du Canada :

« Nos producteurs de canola travaillent sans relâche pour offrir des produits de qualité supérieure à la population canadienne et mondiale. Leurs produits répondent aux normes les plus élevées, nos systèmes d'inspection sont robustes et nous respectons la réglementation du commerce.

Aujourd'hui, la Chine a lancé une enquête antidumping sur les exportations de graines de canola du Canada pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Je suis très préoccupé par cette annonce et je tiens à dire clairement que le gouvernement soutiendra toujours le secteur agricole dans ses efforts d'amélioration de l'accès aux marchés pour ses produits de calibre mondial.

Nous restons déterminés à garantir un accès équitable aux marchés pour nos exportateurs, nos agriculteurs et nos producteurs. Je surveille de près l'évolution de la situation et je continuerai de communiquer avec les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que les intervenants de l'industrie à ce sujet.

Le canola est l'une de nos exportations agricoles les plus précieuses, et il s'agit d'un moteur important de l'économie canadienne. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, je continuerai d'épauler les producteurs et de défendre le secteur à chaque étape. »

Faits en bref

Le canola est cultivé par 43 000 producteurs agricoles canadiens et est l'une des cultures les plus répandues au Canada , générant environ un quart de l'ensemble des recettes des cultures agricoles. Le canola est cultivé principalement dans les provinces de l'Ouest, soit en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

, avec plus de 21 millions d'acres chaque année. Il a rapporté 13,6 milliards de dollars en recettes des exploitations agricoles en 2023. La chaîne de valeur du canola génère annuellement une activité économique de 29,9 milliards de dollars ainsi que 207 000 emplois au Canada .

. La Chine est la plus importante destination des graines de canola, avec plus de 4,5 tonnes et une valeur de 3,8 G$ canadiens en 2023, suivie du Japon (avec plus de 1 million de tonnes d'une valeur de plus de 868 M$ canadiens) et du Mexique (avec plus de 0,8 million de tonnes d'une valeur de 749 M$ canadiens).

