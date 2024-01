Déclaration du ministre MacAulay à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause :

« Pour les membres du secteur agricole qui travaillent sans relâche, l'agriculture n'est pas seulement un travail, c'est un mode de vie qui soutient leurs familles et leurs communautés. Nos producteurs et nos transformateurs sont extrêmement fiers du travail qu'ils accomplissent pour nourrir les Canadiens et les Canadiennes ainsi que la population mondiale. Cependant, les phénomènes météorologiques extrêmes, les différends commerciaux et les fluctuations de prix peuvent, par exemple, ajouter au stress de la vie quotidienne.

Si votre santé mentale vous préoccupe ou si vous avez simplement besoin de parler à quelqu'un, AgTalk de la Do More Agriculture Foundation est là pour vous offrir du soutien. AgTalk est une communauté de soutien en santé mentale pour les membres du secteur agricole canadien. Il s'agit d'une plateforme gratuite et anonyme offerte en anglais et en français. Vous pouvez y discuter des difficultés auxquelles vous faites face avec d'autres personnes qui vous comprennent vraiment. Vous trouverez d'autres ressources axées sur l'agriculture dans la page Web La santé mentale en agriculture d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je continuerai de travailler avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour proposer de nouveaux programmes afin de relever les défis particuliers en matière de santé mentale qui touchent les intervenants du secteur.

N'ayez pas peur de parler et de demander de l'aide si vous en avez besoin. Votre santé mentale est tout aussi importante que n'importe quel autre aspect de votre exploitation, alors traitez-la avec le même soin. »

