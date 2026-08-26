Déclaration du ministre LeBlanc sur la nécessité de saisir l'occasion de bâtir une économie canadienne unifiée en prévision de la rencontre du Comité du commerce intérieur

OTTAWA, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, a publié la déclaration suivante :

« Au cours de la dernière année, les gouvernements à travers le Canada ont fait d'importants progrès pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. Nous avons adopté la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, fait avancer un nouveau protocole d'entente fédéral-provincial-territorial sur le transport interprovincial routier, mis en œuvre l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits, et lancé le Réseau des commissaires au commerce intérieur en partenariat avec les provinces et territoires afin d'aider les entreprises canadiennes à percer de nouveaux marchés au sein du Canada.

Il s'agit d'importants progrès, et nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Mais nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, particulièrement dans le contexte où notre plus important partenaire commercial, les États-Unis, modifie fondamentalement son approche en matière de commerce et impose de nouveaux tarifs injustifiés sur des biens canadiens. Le Canada peut se donner bien plus que ce que tout pays étranger peut nous enlever - et cela commence avec l'élimination des barrières qui ont divisé notre économie pendant des générations.

Au cours des deux prochains jours, mes collègues provinciaux et territoriaux et moi-même nous réunirons à Iqaluit pour la prochaine réunion du Comité du commerce intérieur, et nous travaillerons ensemble pour transformer ces engagements en résultats concrets pour les Canadiens et Canadiennes.

Cela signifie aller de l'avant avec l'élargissement de l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits d'ici la fin de 2026 et moderniser le chapitre sur la mobilité de la main-d'œuvre de l'Accord de libre-échange canadien afin de mieux soutenir les travailleurs. Cela signifie aussi travailler entre gouvernements pour harmoniser les processus d'approbation des maisons préfabriquées et des nouveaux matériaux de construction, accélérer le travail pour reconnaître les exigences prioritaires en matière de santé et sécurité dans le secteur de la construction, faire progresser la vérification des justificatifs d'identité numériques et renforcer le commerce alimentaire interprovincial afin de bâtir un système alimentaire canadien plus compétitif et résilient.

Nous avons l'occasion de bâtir ainsi un marché canadien plus fort et unifié - un marché où les gens peuvent travailler librement, les entreprises peuvent croître et les produits canadiens peuvent parvenir aux Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

C'est pourquoi l'engagement pris par les premiers ministres en juillet de travailler à un accord de principe sur une législation modèle de reconnaissance mutuelle est si important. Une approche commune de reconnaissance mutuelle créera un système plus clair et plus cohérent pour la mobilité des biens, des services et de la main-d'œuvre à l'échelle du Canada. Cela réduira les chevauchements, donnera aux entreprises plus de certitude et facilitera la mise en pratique de leurs compétences là où elles sont nécessaires.

Je suis impatient de travailler avec mes collègues provinciaux et territoriaux pour parvenir à un accord de principe d'ici la fin de l'année. Nous travaillerons ensuite ensemble pour peaufiner et mettre en œuvre une législation modèle afin de nous assurer qu'elle donne des résultats aux Canadiens et Canadiennes et aux entreprises. Ce sera une priorité clé lorsque le Canada prendra la présidence du Comité du commerce intérieur en janvier 2027. Nous profiterons également de cette occasion pour coordonner les efforts à l'échelle du Canada dans des domaines comme le logement préfabriqué, le transport routier, la mobilité de la main-d'œuvre, les secteurs de l'alimentation et des boissons et d'autres secteurs - réduisant ainsi les obstacles et allégeant le fardeau pour les entreprises et les travailleurs. En tant que président en 2027, notre priorité sera la mise en œuvre et les résultats en vue de la création d'une économie canadienne unifiée, afin que les Canadiens et les entreprises puissent vraiment en voir et ressentir les bénéfices.

Le Canada possède les talents, les ressources, les entreprises et les communautés pour être une puissance économique. C'est le moment d'associer ces forces à l'ambition de bâtir un marché intérieur plus fort. »

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SOURCE Ministre responsable du Commerce intérieur

Personnes-ressources : Pour plus de renseignements (médias seulement) : Gabriel Brunet, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 819-665-6527, [email protected] ; Relations avec les médias : Bureau du Coseil privé, 613­957­5420, [email protected]