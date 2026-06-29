Déclaration du ministre LeBlanc soulignant la nécessité de faire preuve d'ambition à l'issue de la réunion du Comité du commerce intérieur

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne et son secrétaire parlementaire, Tim Louis, ont rencontré aujourd'hui les ministres des provinces et territoires responsables du commerce intérieur lors d'une réunion du Comité du commerce intérieur. Ils ont discuté des mesures actuellement prises pour libéraliser davantage les échanges commerciaux et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre entre les provinces et les territoires.

Après la réunion, le ministre LeBlanc a émis la déclaration suivante :

« Les obstacles au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre entravent la croissance économique en plus d'engendrer des coûts et des retards inutiles. Nous devons permettre aux entreprises de vendre plus facilement leurs biens et services partout au pays et aux travailleurs qualifiés de mettre leurs compétences à profit là où elles sont nécessaires. Le Comité du commerce intérieur peut jouer le rôle important de chef de file en favorisant des changements partout au Canada. Pour y parvenir, nous devrons donner rapidement suite à nos priorités et respecter les échéances fixées.

Pour débuter, il faudra aller de l'avant avec le travail à accomplir pour que les premiers ministres respectent l'engagement qu'ils ont pris lors de leur réunion de janvier 2026, et une grande partie de ce travail relèvera de la compétence des provinces et des territoires. Il s'agit notamment de :

l'élargissement de la reconnaissance mutuelle au secteur des services;

l'harmonisation des processus d'approbation des nouveaux matériaux de construction et des maisons préfabriquées d'ici la fin de l'année;

la mise en place d'ici le printemps 2027 de registres publics numériques qui accéléreront la vérification des titres de compétences des travailleurs des métiers spécialisés;

l'harmonisation des principales exigences en matière de formation en santé et sécurité dans le secteur de la construction d'ici l'automne 2026.

Ensemble, ces mesures diversifieront les choix offerts aux consommateurs, faciliteront les activités des fabricants et des constructeurs partout au Canada, aideront les travailleurs de la construction à se déplacer d'une province à l'autre sans avoir à répéter leur formation et favoriseront l'adoption de méthodes de construction novatrices susceptibles d'accélérer la construction de logements abordables.

Durant la réunion, nous avons également discuté du Protocole d'entente sur la vente directe d'alcool aux consommateurs. Bien qu'il soit décevant que les provinces et territoires n'aient pas respecté la date limite initiale de mai 2026 pour sa mise en œuvre, des initiatives ont maintenant été prises pour que le cadre nécessaire soit en place cet été.

Nous avons également discuté des efforts que nous déployons pour améliorer le commerce interprovincial des produits agricoles et alimentaires, conformément à la demande des premiers ministres. En effet, comme le souligne la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, le gouvernement fédéral prend des mesures pour aider les entreprises alimentaires titulaires d'un permis provincial à satisfaire aux exigences fédérales afin de faciliter la vente de leurs produits partout au Canada.

Finalement, nous avons fait progresser les négociations sur la modification du Chapitre 7 de l'Accord de libre-échange canadien afin d'améliorer les dispositions relatives à la mobilité de la main-d'œuvre, de soutenir les travailleurs et de répondre aux besoins en main-d'œuvre partout au pays. Je suis persuadé que toutes les juridictions approuveront bientôt les changements afin que les Canadiens et Canadiennes puissent rapidement profiter des modifications qui y seront apportées.

J'attends avec intérêt ma prochaine rencontre avec mes collègues en août à Iqaluit. Notre objectif commun doit être de produire des résultats concrets et tangibles, particulièrement à un moment où les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que leurs gouvernements prennent des mesures pour faciliter le soutien aux entreprises canadiennes tout en rendant le coût de la vie plus abordable. »

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SOURCE Ministre responsable du Commerce intérieur

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]