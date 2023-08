OTTAWA, ON, le 5 août 2023 /CNW/ - « Aujourd'hui, je me joins à des Canadiennes et Canadiens de partout au pays pour célébrer la Journée des terroirs du Canada, qui rend hommage à tous ceux et celles qui œuvrent au sein de nos systèmes alimentaires et souligne la variété et l'excellence des aliments qu'ils produisent. La Journée des terroirs du Canada est aussi l'occasion de réfléchir au rôle important de la nourriture dans notre santé, notre environnement et nos cultures.

Cette tradition annuelle visant à célébrer l'agriculture et l'alimentation au Canada a été lancée en 2003 par Anita Stewart, d'Elora en Ontario, lauréate du prix de l'alimentation de l'Université de Guelph. La vision et le legs d'Anita ont jeté les bases de ce qu'est aujourd'hui la Journée des terroirs du Canada.

Le projet de loi S-227, soit la Loi sur la Journée canadienne de l'alimentation, est une reconnaissance bien méritée de tout le travail effectué par Anita qui a reçu la sanction royale en mai 2023. Ce projet de loi stipule que chaque année, le samedi précédent le premier lundi du mois d'août est désigné comme la Journée des terroirs du Canada.

De plus, grâce à des initiatives comme la Politique alimentaire pour le Canada, le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer les systèmes alimentaires locaux et améliorer l'accès à des aliments nutritifs.

En ce 20e anniversaire de la Journée des terroirs du Canada, alors que nous soulignons la gastronomie canadienne, remercions nos producteurs, nos transformateurs ainsi que les nombreux employés de ce secteur exceptionnel. À la vôtre! »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

