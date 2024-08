OTTAWA, ON, le 3 août 2024 /CNW/ - « Aujourd'hui marque le 21e anniversaire de la Journée canadienne de l'alimentation. Lancée par Anita Stewart, lauréate du prix de l'alimentation à l'Université de Guelph et membre de l'Ordre du Canada, la Journée canadienne de l'alimentation est l'occasion de célébrer le dur labeur de ceux et celles qui produisent les aliments que nous savourons.

Je souhaite profiter de l'occasion pour souligner le travail de toutes les personnes qui participent à cette quête, de la ferme à l'assiette. Que nous pensions à nos agriculteurs dévoués qui prennent soin de la terre, à nos entreprises de transformation alimentaire innovantes ou aux chefs qualifiés qui transforment les ingrédients locaux en plats exceptionnels, nous célébrons aujourd'hui le rôle vital que jouent nos systèmes alimentaires dans notre quotidien.

Je suis ravi que des initiatives telles que le Fonds des infrastructures alimentaires locales et le programme national d'alimentation en milieu scolaire permettent à notre gouvernement de continuer à investir pour renforcer nos systèmes alimentaires locaux et veiller à ce que tout le monde ait accès à des aliments nutritifs et de qualité supérieure.

Les membres de l'industrie alimentaire du Canada méritent des éloges aujourd'hui et tous les jours. Rendons hommage à leur travail acharné et à leur engagement à fournir les aliments qui nous nourrissent.

Bonne Journée canadienne de l'alimentation! »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources: Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]