En octobre, les Canadiennes et Canadiens de tout le pays célèbrent le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - En octobre, nous soulignons le Mois du patrimoine latino-américain, une occasion pour nous de reconnaître la précieuse contribution que les communautés latino-américaines continuent d'apporter au Canada.

Les Canadiennes et Canadiens d'origine latino-américaine, qui constituent chez nous une population diversifiée et en pleine expansion, sont à l'image du pays dynamique et inclusif qu'est devenu le Canada. Ici, chez nous, les nombreuses communautés latino-américaines ont eu une influence considérable en partageant leurs dynamiques cultures et traditions, notamment en musique, en danse et en gastronomie. Elles continuent à façonner le présent et l'avenir de notre pays, et à le rendre encore meilleur.

Tandis que nous célébrons l'apport de ces diverses communautés, nous avons également l'occasion d'en apprendre davantage sur leur histoire fascinante et leurs riches traditions.

Au nom du gouvernement du Canada, j'invite toute la population canadienne à participer aux nombreuses activités qui se déroulent partout au pays afin de célébrer la culture et le patrimoine latino-américains.

Joyeux Mois du patrimoine latino-américain!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]