Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde souligneront le début de la Hanoukka, la fête des Lumières

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2021 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde souligneront le début de la Hanoukka en allumant la première bougie de la ménorah.

La Hanoukka, la fête des Lumières, dure huit jours et souligne la lutte du peuple juif pour la liberté religieuse et la libération de l'oppression. C'est l'occasion de reconnaître la résilience et la détermination des Canadiens juifs.

Cette fête nous rappelle également que nous devons renouveler notre engagement à combattre l'antisémitisme et la haine, et rester fermes quand nous affirmons qu'ils n'ont pas leur place au Canada ni ailleurs. Le gouvernement du Canada réaffirme son rôle dans la lutte contre la haine, avec le soutien de l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

En ma qualité de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tout le monde à continuer de bâtir un Canada plus fort, plus ouvert et plus inclusif.

Je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent la Hanoukka une fête des Lumières bénie et joyeuse. Chag Hanukkah Sameach!

