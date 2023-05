Aujourd'hui marque l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru survenu en 1914.

OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous souvenons d'un moment qui a marqué l'histoire du Canada : l'arrivée du navire à vapeur Komagata Maru dans la baie Burrard, à Vancouver, en 1914.

Le Komagata Maru transportait 376 personnes sikhes, musulmanes et hindoues d'origine sud-asiatique. Comme beaucoup d'immigrants qui ont fait route vers le Canada, motivés par la promesse d'une vie meilleure, ces personnes portaient en elles l'espoir et le rêve d'un nouveau départ pour leur famille et elles. À leur arrivée à Vancouver, les passagers ont été informés qu'ils ne pouvaient pas fouler le sol canadien en raison des politiques d'immigration discriminatoires et racistes de l'époque.

Pendant les deux mois qui ont suivi, le Komagata Maru est resté dans le port de Vancouver. Seuls quelques passagers ont été admis au Canada. Les autres ont été retenus à bord du navire, passant parfois plusieurs jours sans eau ni nourriture. Malgré les efforts inlassables et les protestations des membres de la communauté sud-asiatique de la région, le navire a été contraint de retourner en Inde, où de nombreux passagers ont été emprisonnés, et certains tués.

Cet incident est un chapitre sombre de l'histoire du Canada. Bien que nous ne puissions changer le passé, en 2016, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles devant la Chambre des communes pour le rôle du gouvernement du Canada dans l'incident du Komagata Maru.

Aujourd'hui, alors que nous avons en mémoire cet événement tragique, nous nous rappelons que nous devons toujours nous opposer au racisme, à la discrimination et à la haine. L'incident du Komagata Maru illustre non seulement les injustices du passé, c'est un appel à l'action pour préparer un avenir plus inclusif et empreint de compassion.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tout le monde à honorer la mémoire des personnes dont la vie a été bouleversée par l'incident du Komagata Maru et à en tirer les leçons. Ensemble, réaffirmons notre volonté à faire du Canada un pays où chacun peut s'épanouir et propérer.

