OTTAWA, ON, le 18 déc. 2022 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde souligneront le début de la Hanoukka, également connue sous le nom de fête des Lumières.

Au cours des huit prochains jours, les membres de la communauté juive allumeront chacune des bougies de la hanoukkia en souvenir du soulèvement des Maccabées, qui a mené à la libération du peuple juif et à la nouvelle consécration du Second Temple de Jérusalem.

Depuis des générations, les communautés juives se réunissent avec les membres de leur famille et leurs amis pendant cette célébration festive. Chanter, faire tourner le dreidel ainsi que déguster des latkes et des soufganiyot font partie des célébrations. L'allumage de chaque bougie de la hanoukkia symbolise le triomphe du bien sur le mal et rappelle que, face à l'obscurité, la lumière l'emportera toujours.

La Hanoukka nous offre une occasion importante de reconnaître l'apport essentiel des Canadiennes et Canadiens juifs. Elle nous permet également de réaffirmer notre engagement collectif à nous battre contre les forces qui cherchent à nous diviser. L'antisémitisme et la haine n'ont pas leur place au pays ni ailleurs. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer la communauté juive et de la soutenir pendant que nous poursuivons l'édification d'un pays plus inclusif et plus équitable.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite une joyeuse et lumineuse Hanoukka à tous ceux et celles qui la célèbrent!

Chag Hanukkah Sameach!

