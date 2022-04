Demain, les musulmans et musulmanes du Canada et d'ailleurs dans le monde marqueront le début du mois sacré du ramadan

OTTAWA, ON, le 1er avril 2022 /CNW/ - Demain, les musulmans et les musulmanes du Canada et d'ailleurs dans le monde marqueront le début du mois sacré du ramadan.

Le ramadan est une période de réflexion. Au cours du prochain mois, les musulmans et les musulmanes jeûneront du lever au coucher du soleil, rompant leur jeûne en mangeant des dattes et en partageant un repas, soit l'iftar. Cette période offre également à la communauté la chance de se rassembler spirituellement en prenant part aux prières nocturnes. De nombreux membres de la communauté musulmane renouvelleront leur engagement à s'améliorer et à améliorer le monde qui les entoure; en posant des actes de charité; et en faisant preuve d'empathie et de générosité envers les personnes qui en ont le plus besoin.

Le ramadan est aussi l'occasion de célébrer et de reconnaître l'apport formidable de la population musulmane canadienne au pays. Celle-ci fait partie intégrante du Canada d'aujourd'hui. Toutefois, ses membres sont encore l'objet de crimes haineux et de discrimination, ce qui est inacceptable.

Notre gouvernement prend des mesures pour contrer la haine et la discrimination, notamment en renouvelant la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, en travaillant à la création d'un nouveau plan d'action national de lutte contre la haine, et en nommant un représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie. Ce sont d'importantes étapes. Nous poursuivrons notre travail avec les communautés et les personnes touchées dans notre lutte commune contre les forces qui cherchent à nous diviser.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui observent ce mois sacré. Ramadan Mubarak!

