En avril, la population canadienne souligne le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides

OTTAWA, ON, le 1er avril 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides. En cette période, la population canadienne prendra un moment pour se souvenir des victimes de génocide, honorer le courage et la résilience de tous les survivants et de leurs descendants, et réfléchir à la façon dont nous pouvons prévenir de futures atrocités.

Les actes de génocide commencent en prenant pour cible et en déshumanisant des groupes de personnes. L'actualité mondiale nous rappelle que nous devons toujours être vigilants et rester unis contre les préjugés, la haine et toutes les formes de racisme et de discrimination qui peuvent entraîner de tragiques pertes humaines. En tant que pays, nous avons le devoir de réfléchir aux causes profondes de la haine et de la discrimination qui conduisent à ces actes de violence inqualifiables, et nous devons tout faire pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite les Canadiens et Canadiennes à prendre le temps de se souvenir des victimes de génocide, ainsi qu'à lire et à écouter les récits des survivants, dont beaucoup ont fait du Canada leur patrie et ont contribué à façonner le pays que nous connaissons aujourd'hui.

En ces temps incertains, réaffirmons notre engagement à protéger les droits fondamentaux de la personne et la dignité de chacun, au Canada et dans le monde. Nous devons cela aux victimes et aux survivants de ces actes inconcevables, ainsi qu'aux générations à venir.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected], Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]