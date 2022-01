Au Canada, janvier est le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, partout au Canada, les personnes d'ascendance tamoule soulignent le début du Mois du patrimoine tamoul.

Le Canada est fier d'abriter l'une des plus grandes diasporas tamoules au monde. En janvier, nous honorons l'importante contribution que les Canadiens et Canadiennes d'ascendance tamoule ont apportée - et continuent d'apporter - à notre pays.

De la politique à la santé en passant par les affaires et d'autres domaines, la communauté tamoule ne cesse d'enrichir notre société. À l'aube de ce mois, j'invite la population canadienne à en apprendre plus sur les nombreuses réalisations des membres de la communauté tamoule et à réfléchir à leurs histoires faites de courage et de résilience.

Le Mois du patrimoine tamoul est également une excellente occasion pour nous de célébrer l'une de nos plus grandes forces en tant que pays : notre diversité. Même si les célébrations seront différentes cette année encore, je suis convaincu que ce mois sera rempli de fierté et de joie.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite toute la population canadienne à célébrer la richesse de la langue et de la culture tamoules tout au long de janvier et au-delà. Je vous souhaite un excellent Mois du patrimoine tamoul!

SOURCE Patrimoine canadien

