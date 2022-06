En juin, la population canadienne célèbre le Mois du patrimoine philippin

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Chaque année, en juin, nous célébrons le Mois du patrimoine philippin, une période importante pour reconnaître et souligner le legs ainsi que les nombreuses contributions précieuses et durables que la communauté philippine apporte tous les jours au pays qui est le nôtre.

Œuvrant notamment dans le domaine des affaires, de la politique, de la santé et des arts, les personnes d'origine philippine vivant au Canada, dont le nombre s'élève à près d'un million, constituent l'une des diasporas qui affichent une des plus fortes croissances au pays. Les villes et localités du Canada ne cessent d'ailleurs de profiter de l'apport positif de cette communauté.

Guidés par la valeur qu'ils appellent Kabayanihan, ou altruisme, beaucoup de Canadiens et de Canadiennes d'origine philippine ont travaillé en première ligne durant la pandémie de la COVID-19. Les sacrifices consentis par les membres de la communauté incarnent bien notre identité commune, et confirment l'adhésion aux valeurs canadiennes que sont la persévérance, l'altruisme et la détermination.

Si, d'une part, nous prenons le temps de reconnaître l'apport important de la communauté philippine, nous devons, d'autre part, admettre que la haine et la discrimination à l'égard des personnes asiatiques sont toujours présentes. La haine n'a pas sa place au Canada. En tant que pays, il faut poursuivre nos efforts pour condamner et combattre la discrimination raciale sous toutes ses formes.

Durant le mois de juin et par la suite, j'invite toute la population du Canada à élargir ses connaissances sur l'histoire de cette communauté et les contributions des Philippins à notre pays, jour après jour.

Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Mois du patrimoine philippin.

Mabuhay!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]