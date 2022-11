En novembre, le Canada souligne pour la première fois le Mois du patrimoine hindou!

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Ce 1er novembre marque le premier Mois du patrimoine hindou au Canada. C'est l'occasion de reconnaître et de célébrer la grande contribution que les Canadiennes et Canadiens hindous continuent d'apporter à l'édification d'un pays dynamique et prospère.

Le Canada est fier de recenser près de 830 000 personnes hindoues au pays. D'ailleurs, où que vous soyez au Canada, l'influence positive de la communauté hindoue est évidente dans tous les aspects de notre société. De la politique aux arts, en passant par les affaires et la médecine, les Canadiennes et Canadiens hindous sont à l'avant-garde de notre croissance et de notre développement.

Alors que nous profitons de ce mois pour célébrer la richesse de la culture hindoue et les nombreuses réalisations de la communauté, réaffirmons également notre détermination à faire du Canada un pays plus équitable, plus juste et plus impartial pour tout le monde.

Je souhaite un joyeux Mois du patrimoine hindou aux communautés d'ici et d'ailleurs!

