C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, ON, le 1er mai 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine asiatique au Canada. Le thème de cette année, « Poursuivre un legs d'excellence », met en lumière les innombrables Canadiennes et Canadiens d'origine asiatique qui ont tant contribué à la trame de notre société et qui continuent à le faire.

En 2022, nous soulignons également le 20e anniversaire de la déclaration officielle par le gouvernement du Canada pour faire du mois de mai le Mois du patrimoine asiatique au pays. Ce jalon est un hommage au fier héritage que les membres de nombreuses communautés asiatiques continuent d'édifier.

Ce mois est une bonne occasion pour tous les Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur l'incidence positive que les communautés asiatiques ont et continueront d'avoir sur notre société. C'est aussi le moment pour nous de réfléchir aux réalités que de nombreux membres de leurs communautés continuent à vivre.

Nous reconnaissons qu'il y a eu une augmentation inquiétante des crimes haineux contre les Asiatiques et une augmentation des incidents motivés par la haine contre les communautés asiatiques depuis le début de la pandémie de COVID-19. La haine n'a pas sa place au Canada. En tant que pays, nous devons poursuivre nos efforts pour condamner et combattre la discrimination raciale sous toutes ses formes.

Le gouvernement du Canada poursuit son combat contre toutes les formes de racisme, y compris le racisme anti-asiatique, et prend des mesures concrètes pour protéger les droits et le bien-être des communautés asiatiques au pays. À ce chapitre, il élabore le premier Plan d'action de lutte contre la haine du Canada ainsi qu'une nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Le plan d'action et la stratégie sont tous deux élaborés dans le cadre de consultations communautaires axées sur les expériences vécues par les communautés touchées par la haine et la discrimination au Canada.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre à se joindre aux membres des nombreuses communautés asiatiques du Canada pour célébrer leur legs d'excellence, qui a contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui.

